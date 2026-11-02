فضيحة تهز كوريا الجنوبية.. نشر بيانات جواز سفر الرئيس وحراسه عبر الإنترنت

أفادت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (KBS) يوم الاثنين بأن بيانات جواز سفر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جاي ميونج" وبعض أفراد طاقمه قد سُرِّبت عبر الإنترنت، وذلك ضمن ملف نُشر في يونيو على موقع إلكتروني يتطلب اشتراكاً مدفوعاً.

وذكر التقرير أن معلومات جوازات سفر 168 شخصاً - بمن فيهم الرئيس "لي"، وأفراد من طاقمه الأمني، ومستشار الأمن القومي "وي سونج-لاك" - كانت ضمن الملف الذي نُشر على الموقع في أوائل يونيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة (KBS) أنها أبلغت "البيت الأزرق" (المقر الرئاسي) فور علمها بهذا التسريب وبحسب التقرير، فقد أكد المكتب الرئاسي أنه يتابع الأمر ويعتزم اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف التقرير أن الملف نُشر تحت عنوان "قائمة الركاب" قبل أيام من رحلة الرئيس "لي" إلى أوروبا في وقت سابق من هذا العام.

وكان الرئيس "لي" قد سافر في يونيو إلى بلجيكا وإيطاليا، كما زار فرنسا لحضور قمة قادة مجموعة السبع.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد كيف تم رفع هذا الملف السري على الموقع، أو من قام بتحميله.