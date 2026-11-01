صادرات كوريا الجنوبية تسجل 115.3 مليار دولار في أكتوبر بفضل الزيادة الحادة بمبيعات أشباه الموصلات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية اليوم / الأحد / أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 93.7% على أساس سنوي لتسجل رقما قياسيا بلغ 115.3 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة حادة في شحنات أشباه الموصلات.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - أن الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، إلى جانب استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ساهما في تعزيز الصادرات الإجمالية.

وارتفعت الواردات بنسبة 36% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 72.78 مليار دولار أمريكي، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 42.5 مليار دولار أمريكي.

وتجاوزت الصادرات التراكمية للفترة من يناير إلى أكتوبر 900 مليار دولار لأول مرة، وتتوقع الوزارة أن تصل الصادرات السنوية للبلاد إلى تريليون دولار في شهر نوفمبر على أقرب تقدير إذا استمر الاتجاه الحالي.

وبحسب المنتج، فقد ارتفعت صادرات أشباه الموصلات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 259% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 56.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر.

وارتفعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 80% لتصل إلى 6.92 مليار دولار، بينما زادت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% لتصل إلى 4 مليارات دولار.

وقفزت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% لتصل إلى 1.44 مليار دولار مدفوعةً بزيادة الطلب في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزادت صادرات السيارات بنسبة 18.1% لتصل إلى 6.55 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب الخارجي على السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين.