فرنسا تجدد دعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة في اليمن

جددت فرنسا دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في اليمن، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمة الدولية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين، وذلك عقب وفاة محمد الشامي عضو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، الذي كان محتجزًا منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم / الاثنين / إن فرنسا تلقت ببالغ الحزن والذهول نبأ وفاة محمد الشامي، متقدمة بخالص تعازيها إلى أسرة الفقيد والأمم المتحدة.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن حالات الاحتجاز التعسفي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة مجددًا دعم فرنسا الكامل لعمل الأمم المتحدة في اليمن.