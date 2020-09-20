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سيارات

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
تويوتا فورتشنر toyota
تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021
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اشرف عطية
يتابع محبو السيارات اسعار و مواصفات السيارات بشكل مستمر خصوصا السيارات الكبيرة و سيارات الدفع الرباعي و السيارات العائلية ونعرض عليكم اسعار و مواصفات و اسعار تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 اليوم في مصر . 


تأتي تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 بمحرك تربو ديزل بقوة 2800 سي سي يولد قوة 201 حصان 150 كيلووات متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتم طرحه بمجموعة نقل الحركة الجديدة التي اعتمدتها تويوتا ز تعمل على تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة بفضل تحسين التبريد داخل المحرك . 

تنتمي السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة موديل 2021 الي فئة سيارات الـــ SUV هي سيارة عائلية من الطراز الأول و تتمتع بأرتفاع جيد عن الارض و مساحة تخزين داخلية كبيرة .

تم طرح الجيل الأول من السيارة  تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 عام 2004 أما الجيل الثاني فتم طرحه في عام 2015، واستهدف في المقام الأول أسواقًا مثل أستراليا وتايلاند، والآن قررت تويوتا طرح الجيل الثالث باستخدام نفس الأسس التي اعتمدت عليها في سياراتها النقل تويوتا هايلكس وحصلت Fortuner على العديد من التحديثات الأخري التي جعلتها تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات الـــ SUV .

ستقوم تويوتا أيضًا بطرح تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 المحدثة بمحرك أقل سعة 2400 سي سي ينتج 148 حصان و يمكن ربط كل من محرك الديزل رباعي الأسطوانات بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي في بعض النسخ .

سعر تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر
تبدأ اسعار السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر من 799.900 جنيه حتي 899.900 جنيه لأعلي فئة . 
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور
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