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سيارات

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:32 م
فاجن باسات volkswagen
فاجن باسات volkswagen passat 2020
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اشرف عطية
اعلن وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر عن طرح موديل 2020 من سيارتها فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 في السوق المصري والتي انظهرها الكثير من محبي علامة فولكس في مصر خصوصا و ان طراز باسات يترسخ في وجدان محبييها لانة سيارة سيدان عائلية من الطراز الاول .


تأتي السيارة volkswagen passat 2020 بمحرك 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ومن الإضافات التي حصلت عليها فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 وحدات تشغيل نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد وفتحة سقف بانورامية قابلة للتحريك وجنوط سبور 17 انش وزجاج بتعتيم تلقائي ولمسات كرومية في من الخارج .

جدير بالذكر ان سيارة باسات ليست كأي سيارة اخري بس سيارة يعشقها المصريون و اثبتت جدراتها و اعتماديتها في الاجيال السابقة و التي كانت معروفة بثباتها علي السرعات العالية . 

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020
تبدأ اسعار السيارة فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 من 485.000 جنيه حتي 585.000 جنيه لأعلي فئة كومفرت لاين .

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور
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