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سيارات

مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:23 م
فولكس فاجن كادي volkswagen
فولكس فاجن كادي volkswagen caddy
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اشرف عطية
طرح وكيل فولكس فاجن في مصر السيارة فولكس فاجن كادي volkswagen caddy وهي أيضا مصنفة ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة وهذة الفئة يفضلها كثيرون من محبي السيارات نظرا لكبر مساحتها الداخلية . 


تأتي السيارة  فولكس فاجن كادي volkswagen caddy  بخمسة مقاعد أو سبعة مقاعد على حسب اختيارك لتلبي طلبات محبي السيارات العائلية الكبيرة. 


 فولكس فاجن كادي volkswagen caddy متاحة بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة 125 حصان عند 4800 لفة في الدقيقة وعزم 220 نيوتن متر عند 1500 – 3500 دورة في الدقيقة . 

محرك  فولكس فاجن كادي volkswagen caddy متصل بفتيس اوتوماتيك دبل كلتش 7 سرعات وتعمل بنظام الجر الأمامي وبها تقنية تشغيل المحرك اوتوماتيكيا . 

تستهلك  فولكس فاجن كادي volkswagen caddy مقدار 6 لتر بنزين لكل 100 كم داخل المدينة و 5 لتر بنزين لكل 100 كم خارج المدينة . 

السيارة  فولكس فاجن كادي volkswagen caddy متاحة بالعديد من وسائل الامان أبرزها الأير باج وحساسات ركن خلفية, ونظام تحكم إلكتروني بالثبات و زينون .  
مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور
مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور
مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور
مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور
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