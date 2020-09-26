إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

أمر النائب العام بإحالة المتهم « أحمد بسام زكي » إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.









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وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.









وينشر موقع "صدى البلد" شهادات المجنى عليهن ضحايا المتهم أحمد بسام زكي:









- الضحية الأولى.. شهادة المجنى عليها "م. ع":

شهدت "م. ع" - ١٤ سنة - طالبة، إحد المجني عليهن، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، بأنها في غضون شهر فبراير لعام ۲۰۲۰ لبت دعوة المتهم بحضورها لمنتجعه السكني، واستقلت سيارته صحبته وتوقفه بأحد الأماكن الهادئة، وقيامه بتقبيلها وحسر عنها ملابسها العلوية ممكنا إياها من ممارسة الجنس الفموي معه، وأضافت أنها عقب ذلك قررت قطع علاقتها به فراسلها المتهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مهددا إياها بنشر صور مخلة لها وإخبار أصدقائها بما أتياه من أفعال جنسية.









الضحية الثانية.. شهادة المجنى عليها "أ. ص"

وشهدت "أ. ص"، ۲۱ سنة، طالبة، إحدى المجني عليهن، بأنها في غضون شهر يوليو لعام ۲۰۱۹ قام المتهم باصطحابها إلى أعلى سطح العقار سكنها وتقبيله لها وملامسة موطن عفتها، وقيامه بالتقاط صورة لها بهاتفه وهو يقبلها - خلسة - وإرساله تلك الصورة لها مهددا إياها بأنه سوف ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحضر لمسكنه لإقامة علاقة جنسية معه.









الضحية الثالثة.. شهادة المجنى عليها "ج. أ"

وشهدت "ج. أ"، ١٧ سنة، بدون عمل، إحدى المجني عليهن، بأنها في غضون شهر فبراير لعام ۲۰۲۰ لبت دعوة المتهم بحضورها لمنتجعه السكنى واستدرجها لمسكنه، وقبلها ولامس موطن عفتها وقيامها بممارسة الجنس الفموي معه، وأضافت بتهديد المتهم لها بأن راسلها عبر تطبيق "واتس آب" بالحضور لمسكنه مرة أخرى وإلا سيخبر شقيقتها وأصدقائها بما أتياه من أفعال جنسية.









الضحية الرابعة.. شهادة المجنى عليها "ن. ع"