حكاوى الجريمة.. أب يعذب طفله ويرسل الفيديو لـ طليقته.. ومقتل سيدة على يد زوجها دفاعا عن طفلتها

شهدت حلقة برنامج حكاوى الجريمة الذي يعرضه موقع "صدى البلد" الإخباري أسبوعيا، 3 قصص من صفحة الحوادث، جاء في مقدمتها مصرع سيدة على يد زوجها بمنطقة عين شمس بعد علقة موت بسبب دفاعها عن طفلتها، وتعذيب أب سعودي لطفله وإرسال الفيديو لطليقته، وتنبؤ شاب بوفاته قبل موته بأيام.









مقطع فيديو هز وجدان رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بل وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي صفحات فيسبوك وتويتر، في محاولة لمساعدة والدة طفل استغاثت بالسوشيال ميديا لإنقاذ طفلها من عنف وتعذيب والده، وقالت سماح والدة الطفل، إنها تزوجت من والد الطفل وأنجبت طفلها عبد الله، وإن والد الطفل أخبرها بأنه سيقوم باصطحاب الطفل في نزهة بالخارج بسبب سفره، مضيفة: "فوجئت بأنه خرج من الشقة إلى المطار وغادر البلاد إلي المملكة العربية السعودية برفقة ابنها، وقام بخطفه، فقمت برفع قضية حضانة للطفل"... تفاصيل









محمد خالد مرسي، الشاب الذي أصبحت وفاته حديثا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ما بين نعى وحزن وآخرون لم يصدقوا الوفاة من حزنهم الشديد، الا أن القضاء والقدر كان ينتظر الشاب الذي لم يكمل بعد عامه التاسع عشر، ليلقى مصرعه.









ودون محمد الرسالة الأخيرة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قبل وفاته بأيام، قائلا: "2020 خايف تختمي بيا، وانا مش مستعد"، وهي التدوينة التي جعلت من محمد حديثا على صفحات فيسبوك.









وقال المهندس ياسر مرسى، عم المتوفى: "محمد ابن أخويا شاب خلوق جدا، وكان إنسان قريب من ربنا، طموح على أعلى مستوى وكان لسه راجع من المصيف قبل وفاته بكام يوم، وكمان كان متفوق جدا في دراسته في الثانوية... تفاصيل









القصة الكاملة حدثت في منطقة عين شمس في شقة الزوجية، وسردتها بتفاصيلها شقيقة المجنى عليها أسماء فخر الدين لـ "صدى البلد"، وقالت: "جوزها وأهله كانوا عايزين يطرمخوا ع الموضوع عشان الدنيا تعدى".







