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حوادث

كان بيضربني وسط الشارع.. شاهد والدة الطفل المعنف من والده في السعودية: عايزة ابني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع والدة الطفل
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أحمد مهدي / عدسة - إبراهيم قنديل
مقطع فيديو هز وجدان رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بل وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمين صفحات الفيسبوك وتويتر، في محاولة لمساعدة والدة طفل استغاثت بالسوشيال ميديا لإنقاذ طفلها من عنف وتعذيب والده.


وقالت سماح والدة الطفل، أنها تزوجت من والد الطفل وأنجبت طفلها عبدالله، وأن والد الطفل أخبرها بأنه سيقوم باصطحاب الطفل في نزهة بالخارج بسبب سفره.

وأضافت والدة عبدالله، فوجئت بأنه خرج من الشقة إلى المطار وغادر البلاد إلي المملكة العربية السعودية برفقة ابنها، وقام بخطفه، فقمت برفع قضية حضانة للطفل.

وتابعت الأم المكلومة، أن السبب الحقيقي وراء خطف الطفل كانت قضية خلع، حيث قام والده بخطفه بسبب قيامي بالتقدم إلى المحكمة بقضية خلع قام على أثرها بخطف الطفل.

الفيديو ده مش الفيديو الأول.. بهذه الكلمات قالت والدة الطفل أن الفيديو ليس الأول، ولكن طليقها قام بإرسال فيديو لها من خلال تطبيق الواتساب قائلا لها "استمتعي" وبرفقة الرسالة مقاطع فيديو تعذيب وضرب الطفل.

وأشارت الأم، أنا عايشة لوحدي وفي لحظة ما الفيديو جالي على الواتساب بقيت منهارة وماشية في الشقة بصرخ، وأتصلت بمنظمة حقوق الانسان واللي عرفته انه اتقبض عليه في السعودية.

وسردت الأم، تفاصيل الأيام التي لا تريدها أن تتذكرها حين قامت بوضع طفلها، قائلة :أنا كنت بضرب في كل مكان وفي كل وقت، ولما ولدت عبدالله وهو عنده 5 شهور كان عايز يشيله ويحدفه من البلكونة ولحقته بالعافية.

وطالبت والدة الطفل وزارة الهجرة والأجهزة المعنية في مصر والسعودية التدخل لإنقاذ طفلها وإحضاره من السعودية.
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