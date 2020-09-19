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منوعات

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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عزة عاطف
بعد تقدم «المجلس القومي للطفولة والأمومة» ببلاغًا ضد اليوتيوبر «أحمد حسن» وزوجته «زينب» ومثولهما أمام النيابة بتهمة سوء معاملة طفلتهما واستغلالها في تحقيق الربح من خلال مواقع التواصل.

قام أحمد حسن اليوم بتصوير مقطع فيديو من أجل "الاعتذار" لجمهوره، يعلن فيه اعتزاله «اليوتيوب» موضحًا فيه قصة حياته قبل موجة الفيديوهات المثيرة للجدل التي تصدر بها وزوجته مواقع التواصل لفترة طويلة.

وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الزوجين من قسم البساتين بكفالة 20 جنيه، مع استمرار التحقيقات وتعهدهما بمراعاة ابنتهما «أيلين» وإبعادها عن السوشيال ميديا.

وقد تصدر مقطع فيديو اعتذار أحمد حسن على تطبيق «تيك توك» مواقع التواصل الاجتماعي، بين تعاطف من المستخدمين وهجوم وسخرية من البعض.

 ووفقًا للنيابة العامة فقد عرض الفيديو تخويفهما للطفلة الصغيرة، والسخرية من خوفها، بهدف رفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح.

 وجدير بالذكر أن الثنائي قد سبق التقدم بشكوى منهما خلال عام ٢٠١٩ لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

@ahmed_hass3n

هعتزل اليوتيوب##إكسبلور

♬ الصوت الأصلي - ahmed hassan
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فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

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