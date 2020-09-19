رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

تنطق المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت ، بحكمها في استئناف قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ" فتاة التيك توك "، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.





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- فتيات التيك توك

وقبل النطق بالحكم على منار سامي إحدي فتيات التيك توك، يرصد موقع صدى البلد خلال التقرير التالى، عمليات الدعارة والتحريض على ممارسة الجنس التى تمت بإستخدام التيك توك، واتهمت فيها زمردة أبنة شيري هانم، لا سيما قضية منة عبدالعزيز الشهيرة، ومودة الأدهم.





- زمردة وحجة "عندي ظروف"

تحقيقات القضية المتهم فيها شريفة رفعت وشهرتها شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، كشفت قيام زمردة بممارسة الجنس مقابل الحصول على أموال، وقالت المتهمة نورا هشام علاء الدين الشهيرة بـ " زمردة " خلال إعترافاتها في القضية رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر أول، الرسائل اللي بيني وبين أمي عن شخص أسمه ك م كانت عشان أمي تبقى عارفة انا بعمل ايه، والشخص ده واحد كنت هقابله وهي كانت عايزة تعرف انا هاخد كام، والشخص ده انا كنت معشماه اني هيبقي فيه بينا علاقة جنسية واني هقضى معاه ليلة ويديني فلوس، وانا بصراحة كنت بضحك عليه، ولما روحت اتحججت اني عندي ظروف واخدت ٤ آلاف جنية ومشيت وعملت له بلوك، وانا كنت بقول لأمي أن في ناس على الانستجرام عايزة تقابلني ويكون في علاقة جنسية، وكنا بنتفق ازاي اقابلهم وامشي بدون مايحصل علاقة كاملة.





- ممارسة الجنس في السيارات

وأشارت زمردة: معظم علاقاتي ماما كانت عارفاها، لما كنت بنزل مع أشخاص في عربياتهم ويحصل علاقة جنسية بس مش كاملة واخد الفلوس وامشي، وماما كان دورها انها تقولي ازاي اتحجج عشان اهرب من العلاقة الجنسية الكاملة، متابعة حول محادثة تضمنت ايحاءات جنسية بينها وبين والدتها، أنها كانت في سيارة مع شخص يدعى أ وتحدثت والدتها لتسألها عن مكانها وهتاخد كام، وفعلا نزلت معاه في العربية وعملنا علاقة بس مش كاملة واخدت الفلوس ومشيت، ومضيفة، احنا كنا بنصرف الفلوس على ايجار الشقق والمعيشة ومكنش في فلوس تاني، مشيرة " في مرة كنت مزنوقه في فلوس واتعرفت على شخص اسمه م ع وقولتله اجيلك الشقة في الزمالك وروحتله واخدت ٤ الاف جنيه، وواحد تاني اسمه ف وجالي شقة ارض الجولف وعملنا علاقة جنسية بس مكملناش ومشي واداني الفين جنيه وماما ملهاش دعوة بموضوع العلاقات الجنسية انا اللي كنت بعملها وبجيب الفلوس.





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- بنت هربانة من أهلها

وخلال تحقيقات قضية الفتاة الشهيرة منة عبدالعزيز، أعترف المتهم مازن إبراهيم "طالب بمعهد خاص" بتفاصيل ممارسة الجنس في أحد فنادق منطقة الهرم قائلا : أنا وصاحبي كلاشينكوف قبل واقعة منة على طول لقيته بيتصل بيا، وقالي في مصلحة حلوة، بنت هربانة من اهلها هتسيب البيت وتجيله، وهي معاها دهب وفلوس وتليفون، وهو عاوز يقلب منها حاجة، واتفقت معاه اننا نفطر سوا في البيت عندي انا وهو وبيشوي، وبعدها نزلنا قابلنا البنت اللي مش فاكر اسمها، في المريوطية، بيشوي ساعتها قال عندي مكان في فندق زوسر، وقابلنا سراج فاروق عند الفندق، وطلعنا احنا والبنت الدور السابع، وحجزنا اوضتين، واول لما طلعنا، كلاشينكوف والبنت دخلو اوضة، وانا وبيشوي دخلنا التانية، وبعد نص ساعة، كلاشينكوف جه اوضتنا، وقالنا إنه مارس الجنس مع البنت، واخد الموبايل بتاعها، وقالها انه رايح يجيب حشيش وطالع.





- عريانة مع بيشوي

وفي ذات القضية إعترفت المتهمة فاطمة أحمد شحاتة 19 عاما ربة منزل، بتفاصيل الإعتداء الجنسي الذي تعرضت له الفتاة منة عبدالعزيز قائلة : حصل مشكلة بينا في الفندق وأحنا قاعدين بسبب أن منة سرقت تليفون، بيشوي طلب ياخد منة في الاوضة اللى جنب السويت وحصل فعلا، وسبناه يدخل بيها الاوضة وقفل الباب وقعدوا ساعة مش سامعين صوتهم خبطنا عليهم راح بيشوي قال مش عايز اسمع صوت حد انا هتعامل معاها وبعديها بنص ساعة رحنا نخبط تاني بيشوي فتح بعدها بـ 5 دقائق وكان لابس هدومه ومنة كانت ملط جوه الأوضة، ولبست هدومها وبعدها فهمنا أنه كان نايم مع منة في الاوضة، واتجمعنا تاني في السويت وفضلت منة تسأل عن تليفونها راح مازن ضربها تاني على وشها بالأقلام وبيشوي ومازن زقونا أنا وشيماء ورحمة وكلاشينكوف كان كدة كدة في الاوضة التانية وطلع بعدينا مازن من السويت وساب منة مع بيشوي، قفل الباب عليه وبعد ما قفل الباب دخلنا الاوضة التانية وأول مادخلنا الاوضة سمعنا صوت منة وهي بتقول خلاص يابيشوي ماتضربنيش.





- رسائل جنسية شاذة

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات فى قضية مودة الأدهم، 20 سنة، والطالبة بالفرقة 3 كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، المتهمة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور، عن وجود محادثات شاذة وجنسية مع فتيات وشباب، حيث وجد على حسابها بتطبيق السناب شات العديد من الرسائل بينها وبين الأشخاص، ومن بينها محادثة للمتهمة مودة الأدهم وبين آلاء، وتبين قيام المتهمة بتبادل رسائل مع فتيات حول ممارسة الشذوذ مع إحدى الفتيات التى طلبت رقم هاتف مودة لتحويل رصيد 100 جنيه، وتبين من التحقيقات قيام المتهمة مودة الأدهم بإرسال مقاطع فيديو تقوم فيه فى الرقص بملابس فاضحة، بالإضافة إلى شات جنسي بينها وبين أحد الأشخاص.