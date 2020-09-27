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حوادث

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات
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أحمد بسيوني

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء السبت، من السيطرة على حريق نشب بمحل للأسماك بمدينة ٦ أكتوبربالقرب من شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات.


وتلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد محلات الأسماك، بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور هرعت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

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وتبين نشوب حريق داخل محل أسماك، والتهمت النيران المحل وامتدت للدور الأول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.


ووفقًا للمعاينة المبدئية، فقد تبين أن سبب الحريق حدوث تسريب غاز من أنبوبة داخل المحل، وهو ما أدى إلى قوة الانفجار، وسرعة الاشتعال.


وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد
السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد
السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد
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