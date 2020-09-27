استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.. محافظة الإسكندرية ترفع كفاءة شبكة الصرف الصحي









ففي حي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، قامت إدارة الصرف الصحي بتسليك وشفط مياه الصرف الصحي في الناصرية القديمة وفي شارع السفن الرئيسي، وتسليك مطابق الصرف الصحي في عزبة إبراهيم صالح، وذلك للسيطرة ولتفادي حدوث طفوحات صرف صحي بهذا النطاق.









اقرأ أيضًا:









وفي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، نفذت إدارة الصرف الصحي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بعمل محاكاة لشنايش المطر بشارع ٢٥ بالاشتراك مع العاملين بشركة الصرف الصحي، وجار متابعة العمل بجميع نطاق الحي.









يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.







