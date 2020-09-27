"عبد الناصر نصف قرن على رحيله" .. ندوة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى رحيل الزعيم الراحل

ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ، بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله"، وذلك في اطار احتفال مكتبة الاسكندرية بزعمائها الراحلين على اختلاف توجهاتهم.









يشارك في الندوة الدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي، والدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الاسكندرية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية.









اقرأ أيضًا:









ورحل الزعيم جمال عبد الناصر عن عالمنا في يوم 28 سبتمبر من عام 1970، مخلفا وراءه خسارة كبرى شعرت بها شعوب العالم العربي والأفريقى وليس الشعب المصرى فقط.









جدير بالذكر ان مكتبة الاسكندرية أنشأت موقعًا الكترونيًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو أحد المواقع الوثائقية الذي يحصر جميع انواع الوثائق المتعلقة بالرئيس ، وتم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر.







