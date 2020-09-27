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ثقافة

"عبد الناصر نصف قرن على رحيله" .. ندوة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى رحيل الزعيم الراحل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:37 م
ندوة بعنوان عبد الناصر
ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله"
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أحمد بسيوني
ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله"، وذلك في اطار احتفال مكتبة الاسكندرية بزعمائها الراحلين على اختلاف توجهاتهم.


يشارك في الندوة الدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي، والدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الاسكندرية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية.


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ورحل الزعيم جمال عبد الناصر عن عالمنا في يوم 28 سبتمبر من عام 1970، مخلفا وراءه خسارة كبرى شعرت بها شعوب العالم العربي والأفريقى وليس الشعب المصرى فقط.


جدير بالذكر ان مكتبة الاسكندرية أنشأت موقعًا الكترونيًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو أحد المواقع الوثائقية الذي يحصر جميع انواع الوثائق المتعلقة بالرئيس ،  وتم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر.


ويحتوى الموقع على العديد من الوثائق السمعية والبصرية والتي تتضمن:51.251  صورة فوتوغرافية 1.124 بورتوريه،  1.360 خطبة مسموعة ومقروءة، 1.190 فيلما تسجيليا وثائقيا ، بالإضافة لأغاني الثورة والقصائد الشعرية ومؤلفات عبد الناصر، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=ar.
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