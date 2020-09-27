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أحمد هيكل: مشروع معمل تكرير مسطرد استغرق 5 سنوات وكورونا عطل الافتتاح ..فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:10 م
مشروع تمويل مسطرد
مشروع تمويل مسطرد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مشروع معمل تكرير مسطرد قصة كفاح طويلة بدأت سنة 2006 من خلال مذكرة تفاهم مع هيئة البترول.

وأضاف أحمد هيكل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أننا قمنا بمحاولة جلب التمويل سنة 2008 ولكن الأزمة المالية العالمية وقتها ضربت القطاع المصرفي حول العالم أجمع؛ وبالتالي قمنا بإعادة المحاولة وقمنا بالذهاب إلى الحكومة اليابانية والحكومة الكورية والاتحاد الأوروبي والأفريقي.

وأوضح أحمد هيكل ، أن الدول السابقة وافقت على أن يتم تمويل المشروع، وقمنا بتوقيع عقد التمويل في أواخر 2010، وكان من المفترض أن نبدأ في العمل في هذا المشروع يوم 21 يناير سنة 2011.

وتابع أن المشروع توقف تمويله لأن هناك شركات مالية مصرية كانت متواجدة ضمن المساهمين، ونتيجة الأوضاع المحلية لم تستطع أن تقوم بالاستثمار، وقمنا بجلب استثمارات خليجية لسد هذه الفجوة، وكان حجمها 400 مليون دولار بقيمة 70 مليار جنيه.

واستكمل "قمنا بعمل إقفال مالي سنة 2012 ولم نستطع تسلم الأرض إلا سنة 2014"، مؤكدا أن مشروع معمل تكرير مسطرد استغرق 5 سنوات عملا مكثفا ولكن كورونا عطّل الافتتاح.

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