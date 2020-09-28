لمرضى الغسيل الكلوي.. 10 نصائح غذائية تساعد على العلاج

و وفقا لـ "indianexpres" فإ نه بدون غسيل الكلى، تستمر الأملاح ومنتجات النفايات الأخرى في التراكم في الدم مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء مهمة أخرى في الجسم.

من جانبه، يقول الدكتور ماثور "بينما نمر بالأوقات الصعبة للوباء ، يحتاج مرضى غسيل الكلى إلى مواجهة تحديات فريدة معينة فيما يتعلق بنظامهم الغذائي وأدويتهم وكذلك صحتهم العقلية".





يقترح الطبيب بعض الإرشادات الغذائية وبعض الإرشادات والنواهي:





* قلل من تناول الملح أو الأطعمة المالحة. يميل الصوديوم إلى زيادة العطش والميل إلى شرب المزيد من السوائل. استخدم الأعشاب الطازجة والتوابل الكاملة أو عصير الليمون / الخل لإضافة نكهة للطعام.





* يجب تنظيم البوتاسيوم بمستويات آمنة في الدم. عندما تكون المستويات مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى سكتة قلبية.





* تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات مثل منتجات الألبان والأطعمة المصنعة والشوربات القائمة على العظام والفول ومنتجات الكاكاو.





* تناول وجبة غنية بالبروتين تشمل أطعمة مثل البيض وفول الصويا والدواجن / اللحوم والعدس والأسماك.



