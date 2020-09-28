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مرأة

لمرضى الغسيل الكلوي.. 10 نصائح غذائية تساعد على العلاج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
من الصعب على مريض الغسيل الكلوي أن يدخل في حالة ذهنية جيدة، وعيش حياة طبيعية مثل تناول ما يحب من طعام وممارسة بعض الهوايات.

وعن الفشل الكلوي، يقول الدكتور AS Mathur ، أخصائي أمراض الكلى في مركز NephroPlus لغسيل الكلى، إنه عندما يصل الشخص المصاب بمرض الكلى المزمن إلى المرحلة النهائية (المرحلة الخامسة) من مرض الكلى، فإن الكلى لم تعد تعمل بشكل صحي، إنها غير قادرة على إزالة السموم والنفايات الأيضية والسوائل الزائدة من مجرى الدم بشكل فعال في هذه المرحلة؛ وهو ما يلزم غسيل الكلى لطرد السموم غير المرغوب فيها، والسوائل الزائدة والفضلات عن طريق تصفية الدم.

ويتابع أخصائي أمراض الكلى، "بصرف النظر عن منع تراكم الفضلات الزائدة في الجسم، فإن الغرض من غسيل الكلى هو أيضًا المساعدة في التحكم في ضغط الدم، وتنظيم مستويات العناصر الكيميائية في الدم، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم". 

ووفقا لـ "indianexpres" فإنه بدون غسيل الكلى، تستمر الأملاح ومنتجات النفايات الأخرى في التراكم في الدم مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء مهمة أخرى في الجسم.

من جانبه، يقول الدكتور ماثور "بينما نمر بالأوقات الصعبة للوباء ، يحتاج مرضى غسيل الكلى إلى مواجهة تحديات فريدة معينة فيما يتعلق بنظامهم الغذائي وأدويتهم وكذلك صحتهم العقلية".

يقترح الطبيب بعض الإرشادات الغذائية وبعض الإرشادات والنواهي:

* قلل من تناول الملح أو الأطعمة المالحة. يميل الصوديوم إلى زيادة العطش والميل إلى شرب المزيد من السوائل. استخدم الأعشاب الطازجة والتوابل الكاملة أو عصير الليمون / الخل لإضافة نكهة للطعام.

* يجب تنظيم البوتاسيوم بمستويات آمنة في الدم. عندما تكون المستويات مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى سكتة قلبية.

* تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات مثل منتجات الألبان والأطعمة المصنعة والشوربات القائمة على العظام والفول ومنتجات الكاكاو.

* تناول وجبة غنية بالبروتين تشمل أطعمة مثل البيض وفول الصويا والدواجن / اللحوم والعدس والأسماك.

* يعاني مرضى غسيل الكلى من انخفاض في كمية البول ، وبالتالي فإن احتباس السوائل الزائدة في الجسم يمكن أن يسبب ضيق التنفس وتورم في الساقين وارتفاع ضغط الدم، استشر طبيب الكلى الخاص بك بشأن كمية السوائل اليومية التي تشمل الشاي أو القهوة أو الماء أو أي سائل في درجة حرارة الغرفة.

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