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مرأة

عادات تدمر الكلى.. ووصفات تخلصك من السموم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هناك عادات خاطئة يقوم بها الكثيرون تتسبب في تدمير الكلى مع مرور الوقت، وقد يصل الأمر لتكون حصوات الكلى، ما قد يعرضك لمخاطر الفشل الكلوي.. إليك علامات الإصابة بمشاكل في الكلى: 

‘إليك علامات أن الكلى تعانى من السموم، وفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي:

1- التعب الدائم  ..عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم وقد تشعر بالتعب .
2-  حكة في الجلد ..قد لا تتمكن الكليتان من تحقيق التوازن بين المعادن والعناصر الغذائية في جسمك، مما قد يجعل بشرتك جافة وتتعرض لحكة في الجلد.
3- تورم الوجه والقدمين ..عندما لا تستطيع الكليتان التخلص من الصوديوم جيدًا ، تتراكم السوائل في جسمك وقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين .
علاجات طبيعية لصحة الكلى

على الجانب الآخر، بجانب التوقف عن العادات السابقة إليك علاجات طبيعية لطرد السموم من الجسم

الصبار ..يمكن استخدام الصبار للوقاية من  أمراض الكلى ويساعد الصبار في طرد السموم من الجسم

صودا الخبز..تساعد صودا الخبز على تعزيز وظائف الكلى وإزالة السموم من الكليتين 
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