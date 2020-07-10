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مرأة

6 نصائح لمنع تكرار الإصابة بحصوات الكلى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:01 م
اسماء محمد
يصاب بعض الاشخاص بحصوات الكلى ويتمكنون من علاجها والتخلص منها ولكن للأسف بعضهم يفاجأ بتكونها مرة أخرى..فما السر؟

ذكر موقع " webmd" أن 50 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بحصوات الكلى يتعرضون للإصابة عليها مرة أخرى خلال 10 سنوات.

 

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وحتى لا تتعرض للإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التى يجب عليك فعلها، وهى:


- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات قدر الامكان، مثل البنجر والشوكولاتة والسبانخ والشاي والمكسرات.
- تناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم اكثر من 2 لتر".
- انتبه عند بدأ ظهور اى علامة من اعراض حصوات الكلى مثل ألم شديد في جانب البطن ، مصحوبًا عادةً بالغثيان
- احصل على احتياجاتك من الكالسيوم من الطعام وابتعد عن المكملات الغذائية.
- تقليل كمية الصوديوم فى الطعام إلى 1500 ملج فى اليوم .
- الحد من البروتين الحيوانى كالبيض والمأكولات البحرية واللحوم قدر الامكان.
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