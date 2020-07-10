6 نصائح لمنع تكرار الإصابة بحصوات الكلى

يصاب بعض الاشخاص بحصوات الكلى ويتمكنون من علاجها والتخلص منها ولكن للأسف بعضهم يفاجأ بتكونها مرة أخرى..فما السر؟





ذكر موقع " webmd" أن 50 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بحصوات الكلى يتعرضون للإصابة عليها مرة أخرى خلال 10 سنوات.

اقرا ايضا 3 اختبارات تكشف قدرة الرئة على تحمل كورونا .. جربها في البيت وحتى لا تتعرض للإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التى يجب عليك فعلها، وهى:





- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات قدر الامكان، مثل البنجر والشوكولاتة والسبانخ والشاي والمكسرات.

- تناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم اكثر من 2 لتر".

- انتبه عند بدأ ظهور اى علامة من اعراض حصوات الكلى مثل ألم شديد في جانب البطن ، مصحوبًا عادةً بالغثيان

- احصل على احتياجاتك من الكالسيوم من الطعام وابتعد عن المكملات الغذائية.

- تقليل كمية الصوديوم فى الطعام إلى 1500 ملج فى اليوم .