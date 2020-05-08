بـ2 جنيه .. أرخص مشروب يفتت حصوات الكلى

حصوات الكلى من المشاكل التي يعاني معظم المصريين سواء كبار أو صغار منها، فهي تنتج بشكل رئيسي عن عادات غذائية خاطئة وقلة شرب الماء والمشروبات المفيدة لصحة الكلى.





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تتراكم حصوات الكلى يوما بعد الآخر لتؤثر بشكل قوي و واضح على أداء الكلى ، وتسبب آلاما في الجانبين ، ورغم أن علاج حصوات الكلى سهل و متوفر لكن يمكن تجربة بعض الطرق الطبيعية ومشروبات تفتت حصوات الكلى.





نصح موقع webmed بمشروبيّ الكرفس والبقدونس الطازج سريعيّ المفعول ، إلي طريقة تحضير مشروب تفتيت حصوات الكلى ..





ضعي وعاء على النار وبه 2 كوب ماء مفلتر







اضيفي نصف حزمة من البقدونس مع نصف حزمة من الكرفس







احرصي على أن يكون الكرفس و البقدونس طازجين، واغسليهما جيدًا في الماء







ضعي البقدونس والكرفس في الماء على النار واتركيهما يغليان







وكلما قل الماء قومي بتزويده حتى يتشبع الماء بكامل فوائد البقدونس و الكرفس ويصبحان أخضريّ اللون







تناولي هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين .





