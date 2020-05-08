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مرأة

بـ2 جنيه .. أرخص مشروب يفتت حصوات الكلى

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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رشا عوني

حصوات الكلى من المشاكل التي يعاني معظم المصريين سواء كبار أو صغار منها، فهي تنتج بشكل رئيسي عن عادات غذائية خاطئة وقلة شرب الماء والمشروبات المفيدة لصحة الكلى.


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تتراكم حصوات الكلى يوما بعد الآخر لتؤثر بشكل قوي و واضح على أداء الكلى ، وتسبب آلاما في الجانبين ، ورغم أن علاج حصوات الكلى سهل و متوفر لكن يمكن تجربة بعض الطرق الطبيعية ومشروبات تفتت حصوات الكلى.


نصح موقع webmed بمشروبيّ الكرفس والبقدونس الطازج سريعيّ المفعول ، إلي طريقة تحضير مشروب تفتيت حصوات الكلى ..


ضعي وعاء على النار وبه 2 كوب ماء مفلتر


اضيفي نصف حزمة من البقدونس مع نصف حزمة من الكرفس


احرصي على أن يكون الكرفس و البقدونس طازجين، واغسليهما جيدًا في الماء


ضعي البقدونس والكرفس في الماء على النار واتركيهما يغليان 


وكلما قل الماء قومي بتزويده حتى يتشبع الماء بكامل فوائد البقدونس و الكرفس ويصبحان أخضريّ اللون 


تناولي هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين .


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