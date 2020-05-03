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نصائح لتجنب مشاكل الكلى أثناء الصيام

الأحد 03/مايو/2020 - 06:30 ص
نصائح لتجنب مشاكل
نصائح لتجنب مشاكل الكلى أثناء الصيام
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محمود زيدان
قال الدكتور ضياء الدين طه، مدرس طب وجراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن الكثير منا يُعاني من مشاكل الكلى خاصة في الصيام، بسبب قلة شرب المياه والتعرض لحرارة الجو، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى فقدان الجسم للمياه المخزنة به، وبالتالي يؤدي إلى ألم في الكلى أو تكوين أملاح وصديد.


ووجه الدكتور ضياء الدين طه، عدة نصائح، لتجنب مشاكل الكلى خلال الصيام، منها ضرورة شرب المياه بكميات كافية بما لا يقل عن 8 أكواب مياه من الإفطار حتى السحور، والتقليل من الملح وكمية البروتينات، وتناول غذاء صحي يحتوى على الخضراوات والفواكه الطازجة.


وأضاف لـ"صدى البلد"، أنه يجب الحفاظ على الوزن المثالي، وممارسة الأنشطة الرياضية، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة،  وضرورة الحفاظ على مستوى السكر والضغط عندك تناول الأدوية بانتظام.


وتابع، أنه يجب التقليل من مسكنات الألم لانها تتسبب في أضرار الكلى فى العادى فما بالنا أثناء الصيام، مضيفًا " ولو المريض مريض كلى سواء أملاح أم حصوات، أم فشل كلوي أم التهابات أم أي مشاكل أخرى عليه زيارة الطبيب على الفور، عند الشعور بأي مشكلة لإجراء الفحوصات اللازمة.
نصائح لتجنب مشاكل الكلى أثناء الصيام
نصائح لتجنب مشاكل الكلى أثناء الصيام
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