نصائح لتجنب مشاكل الكلى أثناء الصيام

قال الدكتور ضياء الدين طه، مدرس طب وجراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن الكثير منا يُعاني من مشاكل الكلى خاصة في الصيام، بسبب قلة شرب المياه والتعرض لحرارة الجو، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى فقدان الجسم للمياه المخزنة به، وبالتالي يؤدي إلى ألم في الكلى أو تكوين أملاح وصديد.









ووجه الدكتور ضياء الدين طه، عدة نصائح، لتجنب مشاكل الكلى خلال الصيام، منها ضرورة شرب المياه بكميات كافية بما لا يقل عن 8 أكواب مياه من الإفطار حتى السحور، والتقليل من الملح وكمية البروتينات، وتناول غذاء صحي يحتوى على الخضراوات والفواكه الطازجة.









وأضاف لـ"صدى البلد"، أنه يجب الحفاظ على الوزن المثالي، وممارسة الأنشطة الرياضية، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة، وضرورة الحفاظ على مستوى السكر والضغط عندك تناول الأدوية بانتظام.







