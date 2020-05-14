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بنسبة 30 % .. لماذا يتسبب فيروس كورونا في الفشل الكلوي

الخميس 14/مايو/2020 - 05:21 م
لماذا يتسبب فيروس
لماذا يتسبب فيروس كورونا في الفشل الكلوي
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حياة عبد العزيز
من المعروف أن الفيروس التاجي كورونا COVID-19، يصيب الرئتين ويضر بصحة الجهاز التنفسي، ولكن مع الكثير من الدراسات والأبحاث وجد أن للوباء العالمي أثرًا كبيرًا على الصحة بشكل عام.

ووجد الأطباء والباحثون وفقًا لموقع hopkinsmedicine  أن هذا الفيروس التاجي  المسمى رسميًا بالسارس - CoV - 2 ، يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا شديدًا ودائمًا في الأعضاء الأخرى، بما في ذلك القلب والكليتين.

وقال الدكتور جيم سبراتي ، دكتوراه في الطب ، MHS ، خبير في صحة الكلى، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا COVID-19 يظهرون علامات تلف الكلى ، حتى أولئك الذين لم تكن لديهم مشاكل في الكلى قبل أن يصابوا بفيروس كورونا.

وتشير التقارير المبكرة إلى أن ما يصل إلى 30 ٪ من المرضى الذين يعانوا من فيروس كورونا في الصين ونيويورك أصيبوا بإصابات الكلى المتوسطة أو الشديدة، وتقول تقارير الأطباء في نيويورك إن النسبة قد تكون أعلى.

وأشار موقع hopkinsmedicine أن علامات مشاكل الكلى لدى مرضى فيروس كورونا COVID-19 مستويات عالية من البروتين في البول وعمل الدم غير الطبيعي، ويكون تلف الكلى ، في بعض الحالات ، شديدًا بما يكفي ليتطلب غسيل الكلى.

كما وجد الأطباء أن العديد من المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، يعانون ايضا من حالات مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

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يستهدف الفيروس التاجي كوورنا خلايا الكلى
يصيب الفيروس التاجي كورونا خلايا الكلى، حيث تحتوي خلايا الكلى على مستقبلات تمكن الفيروس التاجي الجديد من الالتصاق بها، وغزوها وعمل نسخ منها، مما قد يؤدي إلى إتلاف تلك الأنسجة، تم العثور على مستقبلات مماثلة في خلايا الرئتين والقلب ، حيث ثبت أن الفيروس التاجي كورونا يسبب الإصابة.

قلة الأكسجين يمكن أن تؤدي إلى خلل في وظائف الكلى
الاحتمال الآخر هو أن مشاكل الكلى لدى مرضى الفيروس التاجي كورونا ترجع إلى انخفاض مستويات الأكسجين بشكل غير طبيعي في الدم ، نتيجة الالتهاب الرئوي الذي يظهر بشكل شائع في الحالات الشديدة من المرض.


كورونا تسبب تجلط الدم ويؤثر على الكلى
تشبه الكليتان الفلاتر التي تحجب السموم والمياه الزائدة ومنتجات النفايات من الجسم، ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا COVID-19 في تكوين جلطات صغيرة في مجرى الدم، مما قد يسد أصغر الأوعية الدموية في الكلى ويضعف وظيفتها.

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