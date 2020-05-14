خطة التعايش مع كورونا فى مصر.. كيف تحافظين على جهازك المناعي

في ظل التصريحات الحكوية الأخيرة بضرورة التعايش مع فيروس كورونا وبدء عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها يتساءل الكثيرون، كيف يمكن التعايش مع الفيروس وضمان سلامتك.







من أبرز خطوات خطة التعايش مع فيروس كورونا التركيز على الجهاز المتاعى ومحاولة رفعه وتعد أولى الخطوات الإهتمام بالنظام الغذائى إليك أبرز الأطعمه التى تعمل على رفع جهاز المناعي.





- الجوافة ..



هي واحدة من أغنى مصادر فيتامين سي ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للفاكهة في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الكلي







- الكيوي



غالبًا ما يوصي الخبراء بهذه الفاكهة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي. إدراج هذه الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يصلح هذا النقص ويعزز أيضًا مناعتك ويساعدك على محاربة العدوى







- البابايا







إن تناول كوب واحد من البابايا يوفر 87 مجم من فيتامين سي ، مما يجعل الفاكهة مصدرًا جيدًا لفيتامينسى. الببايا الخام هي أيضًا مصدر كبير لفيتامين ج ، وكذلك فيتامين أ ، وحمض الفوليك ، والألياف الغذائية ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية



يجب على النساء الحوامل تجنب البابايا. أيضا ، يمكن أن يؤدي المحتوى العالي من الألياف إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.





-الفراولة







الأكثر غنى بفيتامين سي تعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية و قد يؤدي الاستهلاك بكميات كبيرة إلى نزيف طويل الأمد ويزيد من خطر الإصابة بالكدمات والنزيف لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف

