بحث جديد..الهواء النقي وأشعة الشمس تقلل الإصابة بكورونا

ويقول العلماء إن الفيروسات قد تكون أقل قدرة على البقاء على الأسطح الخارجية في ضوء الشمس ، حيث تدمر الأشعة فوق البنفسجية مادتها الوراثية ، مما يعني أن الأشخاص أقل عرضة للإصابة بها.