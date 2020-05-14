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مرأة

بحث جديد..الهواء النقي وأشعة الشمس تقلل الإصابة بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكد  البروفيسور آلان بن ، عضو SAGE ، المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ ، أن التعرض للهواء النقي و آشعة الشمس بشكل مستمر يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن التواجد في الخارج تحت أشعة الشمس ، مع وجود تهوية جيدة خاصة الهواء النقي في الحدائق، يحد من انتقال فيروس كورونا

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وأكد الباحثون أن الأماكن المغلقة مع أشخاص أخرين تزيد احتمالية الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث تكون التهوية ضعيفة ويلمس الجميع نفس الأسطح بانتظام. 

ويقول العلماء إن الفيروسات قد تكون أقل قدرة على البقاء على الأسطح الخارجية في ضوء الشمس ، حيث تدمر الأشعة فوق البنفسجية مادتها الوراثية ، مما يعني أن الأشخاص أقل عرضة للإصابة بها.
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