استخدمه يوميًا.. غسول الفم يمنع فيروس كورونا من الوصول للحلق

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، تنتمي الفيروسات التاجية إلى فئة "الفيروسات المغلفة" ، بمعنى أنها مغطاة بطبقة دهنية معرضة لبعض المواد الكيميائية.





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ويقول فريق من الباحثين الدوليين إن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو "غلاف" الفيروس ، مما يمنع تكاثره في الفم والحلق.





كما أكد العلماء أن هناك حاجة ملحة لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب ، على الرغم من عدم وجود دليل سريري على نجاحه.





وقالت منظمة الصحة العالمية بالفعل: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد".



