لضمان وصول دعم الدولة.. وزير القوي العاملة يزف بشرى سارة للعمال الزراعيين

أكد محمد سعفان وزير القوى العامة أن الدولة تولي اهتماما بالعمالة غير المنتظمة وتسعى لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم خاصة الفئات التي لحق بها الضرر نتيجة الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ، مؤكدًا أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تسعى لحصر العمالة غير المنتظمة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولتخفيف الأعباء المعيشية على كاهلهم .





وقال وزير القوى العاملة أن هناك تعاون بين الوزارة والوزارات المعنية لتنشيط دور الجمعيات الزراعية لكونها المسئول الأول عن الفلاح لإعداد قاعدة بيانات مدققه عن أوضاعهم المعيشية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرًا إلى ضرورة أنه تقدم كل مديرية خطة عمل لحصر العمالة غير المنتظمة لندخل عام 2021 م بتغطية أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.





أشار وزير القوى العاملة الى أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما خاصًا بذوي الهمم ، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لذوي الهمم جاءت لتوعية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بسوق العمل والمشاركة في التنمية و التوعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص ، قائلًا أنتم إضافة لأي مجال تشاركون فيه.





ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة القوى العاملة لدعمها الدائم والمستمر لجميع فئات المجتمع والفئات المتضرره من تداعيات فيروس كورونا خاصه العمالة الموسميه وغير المنتظمه وصرف هؤلاء العاملين للمنحة الرئاسية ، ليؤكد أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتقوم على توفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن ، مقدمًا الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته باستمرار صرف المنحه المقررة للعمالة غير المنتظمة لنهاية العام ، وإهتمامه الدائم بذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وتوزيع عقود عمل عليهم ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ دورات وورش عمل لتدريبهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص.





وقال المحافظ أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ، مشيدًا بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لإدارة الوضع المتأزم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليا من الأمر الذي يؤكد قدره الدوله المصريه علي إدارة أزماتها داخليا.





وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أننا مستمرون لإستكمال مسيرة عطاء أرسى دعائمها فخامة الرئيس وقامت بتنفيذها وزاره القوى العامله والجهات الأخري المعنيه.





وأعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن إمتنانه لمشاركة وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية فاعليات الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية ، والذي يُقام تحت شعار صفر إصابات 2 بمستشفيات جامعة الزقازيق في إسبوع السلامة والصحة المهنية لإستعراض كل مستجدات السلامة والصحة المهنية في مجال المستشفيات وأهم المخاطر التي يتعرض لها العاملون والمترددين على للمستشفي.





سلم وزير القوى العاملة و محافظ الشرقية 10 شهادات أمان ضمن 229 شهادة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالشرقية ، وكذلك تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم ضمن 90 عقد ، في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.



