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محافظات

شائعات لا أساس لها من الصحة .. مدير آثار الإسكندرية يعلق على غلق حدائق المنتزه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:37 م
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
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أحمد بسيوني

نفى محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الاثنين، جميع الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول غلق حدائق المنتزه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.


وقال متولي، في تصريحات صحفية، إن "غلق حدائق المنتزه خبر غير صحيح على الإطلاق، ولا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى أن حدائق المنتزه مستمرة في استقبال زوارها، واستقبال الأفواج السياحية بشكل طبيعي.


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وحول غلق كشك الشاي، أكد متولي أن كشك الشاي الذي تم تطويره مؤخرًا مستمر في استقبال الزائرين يوميًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من المواقع والمباني الأثرية والتراثية داخل حدائق قصر المنتزه، يتم المرور عليها يوميا من قبل المختصين من الآثار.


وأعيد فتح المنتزه في الأول من سبتمبر بعد أكثر من خمسة أشهر من قرار إغلاقها بسبب جائحة كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبسعة استيعابية 50% فقط من الزائرين، مع استمرار أعمال التطوير الجارية بالحديقة.


كما افتتح كشك الشاي التاريخي اليوم السبت، بحدائق المنتزه للزيارة أمام الجمهور لأول مرة، وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية في حدائق المنتزه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة، ودراسة السبل المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي.


وأنشئ كشك الشاي في عهد الملك فاروق الأول وأشرف على إنشاءه وتصميمه المعماري المصري مصطفى باشا فهمي سنة ١٩٣٦ م.

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