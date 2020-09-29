لا تتجاهلها.. علامات تؤكد إصابتك بأمراض القلب

أنه واحدة من أكثر العلامات شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الخطر على قلبك، قد تشعر بضيق أو ألم أو ضغط على الصدر عندما يكون لديك شريان مسدود أو أثناء الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن تحدث الأعراض أثناء الراحة أو أثناء بعض النشاط البدني وعادة ما تستمر لبضع دقائق. الألم قصير والمكان الذي تشعر فيه بالألم يتألم أكثر عند اللمس أو الدفع. في بعض الحالات ، وخاصة مع النساء ، قد تحدث نوبة قلبية دون ألم في الصدر.





الغثيان وعسر الهضم والحموضة المعوية

قد يعاني بعض الأشخاص من الغثيان وعسر الهضم وحرقة المعدة أو آلام المعدة أثناء النوبة القلبية. يمكن أن تترافق هذه الأعراض مع القيء أيضًا. لذلك ، في كثير من الحالات ، يمكن الخلط بين النوبة القلبية وعسر الهضم. وبالمثل ، يمكن أن تحدث مشاكل في المعدة أيضًا لأسباب أخرى ، ولكن يجب أن تدرك أنها يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية أيضًا.





- الألم

علامة تحذير شائعة أخرى لأمراض القلب هي الألم الذي ينتشر إلى أسفل على الجانب الأيسر من الجسم. عادة ما تنشأ من الصدر وتتحرك للخارج إلى الذراعين. يمكن أن يكون ألم الذراع أيضًا أحد أعراض أمراض القلب.





الإغماء أو الدوخة أو الدوار

عادة ما يعاني الجميع من الإغماء أو الدوخة. بينما يمكنك الإغماء لأسباب مثل الحرارة من الشمس ، أو ضعف التهوية ، أو الاستيقاظ بسرعة كبيرة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء ، أو القلق أو الصدمة ، عندما يكون مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر أو ضيق التنفس ، فقد يشير ذلك إلى شيء أكثر خطورة مثل انخفاض ضغط الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في قدرة ضخ القلب.









ألم في الحلق أو الفك

يحدث ألم الحلق أو الفك عادة بسبب مشكلة عضلية أو البرد أو الجيوب الأنفية. ومع ذلك ، إذا شعرت بألم أو انزعاج في الصدر ينتشر حتى الفك أو الحلق ، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية.





إعياء

الإرهاق هو علامة تحذير أخرى لمشكلة في القلب. إذا شعرت بالإرهاق بعد القيام ببعض الأنشطة ، مثل صعود الدرج أو حمل البقالة ، والذي لم يكن يمثل تحديًا بالنسبة لك سابقًا ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة. يمكن أن يكون الإرهاق الشديد أو الضعف غير المبرر ، أحيانًا لأيام في كل مرة ، من أعراض أمراض القلب ، خاصة بالنسبة للنساء.





الشخير

في حين أن الشخير أثناء النوم أمر طبيعي، فإن الشخير بصوت عالٍ بشكل غير معتاد يشبه اللهاث أو الاختناق يمكن أن يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم ، وهي حالة يتوقف فيها التنفس للحظات قصيرة أثناء النوم. هذا يخلق ضغطًا إضافيًا على قلبك مما يؤدي إلى مشاكل في القلب.





التعرق

يمكن أن يشير التعرق البارد دون سبب محدد إلى نوبة قلبية. إذا حدث هذا مع أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور!









- عدم انتظام ضربات القلب





قد تعاني عادة من تسارع ضربات القلب أو خفقانها بسرعة عندما تكون متوترًا أو متحمسًا ، ولكن إذا استمر هذا لأكثر من بضع ثوانٍ ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة. يمكن أن يشير تخطي نبضة أو اثنتين لفترة طويلة ، أو بشكل متكرر ، إلى حالة تسمى "الرجفان الأذيني" (معدل ضربات القلب غير المنتظم ، الذي غالبًا ما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم) والذي يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب وغيرها. المضاعفات المتعلقة بالقلب.





- تورم أجزاء الجسم