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استشاري أوعية دموية: عدم الانتظام في النوم قد يسبب جلطة بالقلب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد الشريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بمعهد ناصر، إن عدم الانتظام في ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا من الممكن أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في الدورة الدموية وارتفاعا في ضغط الدم؛ مما ينتج عنه جلطة في القلب تؤدي إلى الوفاة المفاجأة.    

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاثنين، أن أمراض القلب تمس جميع الأعمار وليس الكبار فقط، مشيرًا إلى أن مُعتقد أن أمراض القلب تأتي بعد سن الخمسين معتقد خاطيء تمامًا، خاصة وأن مع أمور الحياة اليومية نجد أن أمراض القلب تُصيب الشباب ذات العشرين عامًا.

وتابع: "الجمعية الأمريكية لأمراض القلب تضع التوتر والضغط النفسي على الشاب رقم واحد كعامل خطورة على أمراض القلب، بجانب أمراض السكر والضغط"، مطالبًا بممارسة رياضة المشي يوميًا للوقاية من أمراض القلب وضغط الدم.  

وأوح الدكتور محمد الشريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بمعهد ناصر، إن هناك عادات كثيرة نمارسها بصورة خاطئة تُمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، أهمها التدخين وعدم الاهتمام بصحة اللثة والفم بشكل عام وعدم انتظام ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى التوتر الشديد.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاثنين، أن أهم العناصر التي تحافظ على صحة القلب الاهتمام بصحة اللثة والأسنان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أن عدم الاهتمام بصحة الفم بشكل عام، والإصابة بنوعية معينة من البكتيريا يؤدي إلى التهابات في صمامات القلب، مما يؤثر على  إجراء عمليات قلب مفتوح.

وتابع: "من قام بإجراء عمليات لتغيير صمامات القلب في ظل حالة عدم الاهتمام بالفم والأسنان بشكل عام يعرضهم لتغيير هذه الصمامات مرة أخرى"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أن الرياضة تُقلل من التوتر، بالإضافة إلى أن المواصلات والضوضاء يؤديان إلى فرز الجسم لمادة الأدرينالين؛ مما يحدث ارتفاعًا لضغط الدم؛ الأمر الذي يؤدي إلى سكتة دماغية مفاجأة.
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