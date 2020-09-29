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أصل الحكاية

فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:05 م
volkswagen beetle
volkswagen beetle
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اشرف عطية
ظلت السيارة volkswagen beetle موجودة حتى الآن على الرغم من تصنيعها منذ أكثر من 75 عاما، وتوقف إنتاجها فى عام 2018، وهو ما أحزن الكثيرين من عشاقها خصوصًا في مصر، والذين يطلقون عليها لقب الخنفساء. 


وأطلقت شركة فولكس فاجن الالمانية السيارة volkswagen beetle بعدد حوالى 700 سيارة بيتل فى عام 1938 و قبل الحرب العامية الثانية و بالرغم من تضرر المصنع بسبب الحرب الا ان اصرار الالمان فاق كل الظروف . 

ووصلت الخنفساء volkswagen beetle إلى الشواطئ الأمريكية لأول مرة فى عام 1950 و كانت قوية بما يكفي ليجعلها تسرق الانظارو تم وقتها بيع سيارات hard-top Beetles المكشوفة حتى 1979.

وظهرت سيارة بيتل volkswagen beetle من جديد فى عام 1998 و تمتلك محرك فى الأمام و تعمل بنظام الدفع الرباعي و فى 2001 ظهرت سيارة Beetle RSi بمحرك 221 حصانا دفع رباعى .

وفي عام 2010 تم إيقاف إنتاج سيارات بيتل الجديدة volkswagen beetle وعادت مرة اخري فى عام 2012 و ظهرت سيارة جديدة محدثة من سيارة بيتل الجديدة السابقة وظهرت منها نسخة كابورلية مكشوفة السقف عام 2013. 

وعام 2015 ظهرت سيارة جديدة من volkswagen beetle ولكن بتصميم أكثر جاذبية وعدوانية فى نفس الوقت و منذ ذلك الوقت لم يتم انتاج اي اجيال جديدة منها مما احزن الكثير من عشاقها حول العالم . 
فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور
فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور
فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور
فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور
فولكس فاجن الخنفساء الألمانية بيتل volkswagen beetle في مصر منذ 75 عاما حتى الآن.. صور
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