سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

طرح العملاق الألماني لصناعة السيارات اودي مؤخرا، السيارة اودي audi a3 و هي تنتمي لفئة السيارات السيدان وتأتي بمحرك مكون من 3 اسطوانات ، سعة 1000 سي سي تيربو قوة 115 حصان وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات . السيارةو هي تنتمي









وتعتمد اودي audi a3 على منظومة الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في ساعة خلال 9.9 ثانية بمتوسط استهلاك 5.1 لتر بنزين لكل 100 كم .





و تأتي اودي audi a3 بطول 4458 مم و عرض 1960 مم وارتفاع 1416 مم و شنطة خلفية سعة 425 لتر و بخزان وقود 50 لتر .





مواصفات اودي audi a3





اودي audi a3 تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة أبرزها الايرباج والفرامل المانعة للانغلاق ABS، و بتوزيع إلكتروني للفرامل EBD و نظام الثبات الإلكتروني ESC ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات .





تعمل اودي audi a3 بنظام البصمة وبها فوانيس شبورة أمامية مع إضاءة LED وتكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 انش و حساسات للضوء والأمطار ومثبت سرعة وبلوتوث وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .





اما الفئة الثانية من اودي audi a3 فتأتي بنفس الكماليات بالأضافة الي جنوط رياضية 17 انش ، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، و كراسي جلد .





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