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سيارات

سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
اودي audi a3
اودي audi a3
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اشرف عطية
طرح العملاق الألماني لصناعة السيارات اودي مؤخرا، السيارة اودي audi a3 و هي تنتمي  لفئة السيارات السيدان وتأتي بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو قوة 115 حصان وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات .


وتعتمد اودي audi a3 على منظومة الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في ساعة خلال 9.9 ثانية بمتوسط استهلاك 5.1 لتر بنزين لكل 100 كم .

وتأتي اودي audi a3 بطول 4458 مم وعرض 1960 مم وارتفاع 1416 مم و شنطة خلفية سعة 425 لتر و بخزان وقود 50 لتر . 

مواصفات اودي audi a3 

اودي audi a3 تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة أبرزها الايرباج  والفرامل المانعة للانغلاق ABS، و بتوزيع إلكتروني للفرامل EBD و نظام الثبات الإلكتروني ESC ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تعمل اودي audi a3 بنظام البصمة وبها فوانيس شبورة أمامية مع إضاءة LED وتكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 انش و حساسات للضوء والأمطار ومثبت سرعة وبلوتوث وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .

اما الفئة الثانية من اودي audi a3 فتأتي بنفس الكماليات بالأضافة الي جنوط رياضية 17 انش ، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، و كراسي جلد .

سعر اودي audi a3 اليوم في مصر 
تبدأ اسعار اودي audi a3 من 460.000 جنيه حتي 530.000 جنيه . 
سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور
سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور
سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور
سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور
سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور
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