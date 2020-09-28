مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

فولفوvolvo xc60 . طرحت مؤخرا شركة فولفو العالمية لصناعة السيارات ، التي اصبحت الان مملوكة لمجوعة جيلي الصينية لصناعة السيارات ، موديلات جديدة من السيارة





مواصفات فولفوvolvo xc60





فولفوvolvo xc60 تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي أقوة 245 حصان وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ستبترونيك من 8 سرعات، ونقدم لكم أسعار السيارات الـ فولفو من خلال التقرير التالي:





داخلية فولفوvolvo xc60





فولفوvolvo xc60 تتميز بمساحة واسعة في الداخل وتستوعب 5 ركاب مع امكانية حمل الحقيبة الخلفية للسيارة أمتعة وأغراض تتسع الي 505 لتر تزيد الي 1432 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة.





الامان في فولفوvolvo xc60





السيارة فولفوvolvo xc60 بها بالعديد من وسائل الأمان منها الايرباج وفرامل ABS وEBD ونظام الاتزان والاستقرار الالكتروني ESP مع نظام طوارئ فرامل والحفاظ على الحارة المرورية. وتطرح السيارة في مصر في الوقت الحالي بالأسعار التالية :





اسعار فولفوvolvo xc60 في مصر





فولفوvolvo xc60 أول فئة بسعر مليون و 15000 جنيه .





فولفوvolvo xc60 ثاني فئة مليون و 140.000 جنيه .





فولفوvolvo xc60 ثالث فئة مليون و 160.000 جنيه .



