الميكانيكي بيقولك .. إزاي تخلي عربيتك تعيش معاك أطول وقت ممكن من غير مشاكل.. فيديو

يواجه العديد من السائقين مشاكل في سياراتهم ولا يعلمون كيفية التعامل معها، وفي هذا السياق يقوم برنامج الميكانيكي في موقع "صدي البلد" بنشر حلقات توعوية في مجال السيارات وصيانتها.

يجب الحفاظ على السوائل الخاصة بالمحرك بقدر الإمكان، وعمل الصيانة الدورية للمحرك من الحين للآخر، في مواعيدها المحددة وتغيير البوجيهات وتنظيف فلتر الهواء.







