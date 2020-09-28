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سيارات

الميكانيكي بيقولك .. إزاي تخلي عربيتك تعيش معاك أطول وقت ممكن من غير مشاكل.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:13 م
اشرف عطية
اشرف عطية
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اشرف عطية عدسة - ايهاب اشرف
يواجه العديد من السائقين مشاكل في سياراتهم ولا يعلمون كيفية التعامل معها، وفي هذا السياق يقوم برنامج الميكانيكي في موقع "صدي البلد" بنشر حلقات توعوية في مجال السيارات وصيانتها. 


ونعرض عليكم في حلقة اليوم كيفية الاهتمام بالسيارة وما أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها بشكل دوري في سيارتك بتعيش معك اطول فترة ممكنة بدون مشاكل. 

يجب الحفاظ على السوائل الخاصة بالمحرك بقدر الإمكان، وعمل الصيانة الدورية للمحرك من الحين للآخر، في مواعيدها المحددة وتغيير البوجيهات وتنظيف فلتر الهواء.


يجب عليك أيضًا متابعة سائل التبريد، لأنه المسؤول عن الحفاظ على درجة حرارة المحرك ومنعها من الارتفاع لذلك يجب متابعة منسوب مياه الريداتير بشكل أسبوعي، ولمعرفة معلومات أكثر وكيفية تطبيقها بشكل عملي قم بمشاهدة الفيديو التالي:
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