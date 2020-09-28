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سيارات

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:02 م
هيونداي توسان hyundai
هيونداي توسان hyundai tucson
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اشرف عطية
طرح العملاق الكوري لصناعة السيارات هيونداي مؤخرا السيارة هيونداي توسان و هي سيارة عائلية جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان والجودة وأسعارها واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.



مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson

تأتى هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HACونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD .

هيونداي توسان hyundai tucson متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الأسرة.

 اسعار هيونداي توسان hyundai tucson في مصر كما اعلنها بعض التجار و الموزعين 

سعر hyundai Tucson يبدأ من 409.900 جنيه حتى 489.900 جنيه لأعلى فئة بعد ما كانت اعلي فئة تباع بسعر 559.900 جنيه .
تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور
تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور
تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور
تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور
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