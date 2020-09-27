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سيارات

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
فيات fiat 500 c
فيات fiat 500 c
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اشرف عطية
طرح مؤخرًا عملاق صناعة السيارات الايطالية فيات السيارة فيات fiat 500 c والتي تنتمي لفئة السيارات الكوبيه صغيرة الحجم وهي فئة مطلوبة نوعًا ما خصوصًا للسيدات لصغر حجمها . 


مواصفات فيات fiat 500 c
فيات fiat 500 c تأتي بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي 100 حصان وعزم دوران 131 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر خلال 10.7 ثانية . 

السيارة فيات fiat 500 c مزودة بفتيس اوتوماتيك خمس سرعات و تأتي بطول 3657 مم و عرض1651 مم و ارتفاع 1524 مم و شنطة خلفية 185 لترًا. 

الأمان في فيات fiat 500 c
تأتيفيات fiat 500 c بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن أبرزها الايرباج  ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى EBD و نظام التوازن الإلكترونى ESP، ومثبت سرعة، ونظام ضغط الإطارات ونظام البصمة لتشغيل وإيقاف المحرك .

كماليات فيات fiat 500 c
السيارة فيات fiat 500 c تأتي بجنوط سبور15 انش ، وفوانيس شبورة امامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .

سعر فيات fiat 500 c في مصر 
تباع السيارة فيات fiat 500 c بسعر 360.000 جنيه . 

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور
سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور
سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور
سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور
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