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سيارات

سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
سيتروين citroen c5
سيتروين citroen c5 aircross
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة سيتروين السيارة سيتروين citroen c5 aircross، والتي تنتمي أيضا لطرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي بمحرك 1600 سي سي 165 حصانا وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.




مواصفات سيتروين citroen c5 aircross
تعمل السيارة سيتروين citroen c5 aircross بنظام الجر الأمامي، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو في الساعة خلال 9.4 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.


كماليات سيتروين citroen c5 aircross
تأتي سيتروين citroen c5 aircross بالعديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان، أبرزها الايرباج للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP.


سيتروين citroen c5 aircross تأتي بجنوط اسبور 17 انش، وفوانيس شبورة امامية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة ومثبت سرعة وفتحة سقف.


في الفئات الأعلى تأتي سيتروين citroen c5 aircross بمفتاح تشغيل المحرك (بصمة) وعدادات ديجيتال 12.3 انش وتكييف أوتوماتيك وإمكانية ضم المرايات الجانبية كهربائيا، وحساسات مطر ونظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة أوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وسخانات بالكراسي الأمامية.


سعر سيتروين citroen c5 aircross
تبدأ أسعار السيارة سيتروين citroen c5 aircross في مصر من 414.000 جنيه حتى 534.000 جنيه. 
سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور
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