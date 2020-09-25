العجلة مش هتنام منك تاني| شاومي تطرح منفاخ كاوتش صغيرًا.. صور

طرحت شركة شاومي الصينية مؤخرا منفاخ إ طارات صغير الحجم محمول يمكن حمله في جيبك وأطلقت علية اسم Mi Portable Electric Air Pump ، والذي يستطيع إعادة ملء هواء الإطارات في وقت سريع.









وقالت شركة شاومي الصينية إن المنفاخ المحمول Mi Portable Electric Air Pump المتطور صغير الحجم ويتشابه في شكله مع الهاتف الذكي فيأتي بحجم 12 × 7 × 4.5 سم ويزن 500 جرام، و مزود بخرطوم يصل طوله حتي 18 سم ويمكن أن تقوم بشحنه عن طريق منفذ Micro-USB خلال ساعتين ونصف الساعة فقط.





ويتميز Mi Portable Electric Air Pump بإمكانية نفخ 5 كاوتشات سيارات من 0.2 بار إلى 2.5 بار و ويمكنه أيضًا نفخ عدد 6 إطارات دراجات نارية من صفر إلى 2.4 بار خلال 6 دقائق.





Mi Portable Electric Air Pump يحتوي علي مصباح LED للاستخدام الليلي و استخدام الطوارئ و مزود بشاشة ديجيتال واضحة القراءات لتبين مقدار الهواء داخل الإطار ولتبين أيضا نسبة الشحن في المنفاخ المحمول ويمكن أن تحفظ عليه ضغطا محددا ليقوم بنفخ الإطارات حتي يصل لهذا الضغط.





سعر المنفاخ المحمول Mi Portable Electric Air Pump