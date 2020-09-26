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سيارات

سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
سيتروين citroen c4
سيتروين citroen c4 2020
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اشرف عطية
طرحت شركة سيتروين مؤخرا السيارة سيتروين citroën c4 2020 و هي سيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض العائلية مزودة ب 7مقاعد و التي تتميز بأرتفاعها عن الارض . 


مواصفات سيتروين citroën c4 2020

تأتي سيتروين citroën c4 2020 بمحرك رباعى الأسطوانات 1600 سي سي 155 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات جر امامى التى يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 9 ثوان حسب المعلومات الرسمية المقدمة من الوكيل.

كماليات سيتروين citroën c4 2020

سيتروين citroën c4 2020 تأتي بفوانيس شبورة أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED، وزر تشغيل وإيقاف المحرك (بصمة) ونظام مثبت للسرعة، وشاشة وسائط 7 انش تاتش ، ومكيف هواء أتوماتيكا وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا .


الأمان في سيتروين citroën c4 2020

جاءت سيتروين citroën c4 2020 بالعديد من وسائل الأمان، ومنها اير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية و بها ايضا فوانيس شبورة امامية و خلفية وزر start engine وأضواء ليد نهارية وشاشة 7 انش . 

أسعار السيارة سيتروين citroën c4 2020

تبدا اسعار السيارة سيتروين citroën c4 2020  من 399.900 جنيه حتي 419.900 جنيه لأعلي فئة . 
سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور
سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور
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