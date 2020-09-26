سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

سيتروين citroën c4 2020 و هي سيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض العائلية مزودة ب 7مقاعد و التي تتميز بأرتفاعها عن الارض . طرحت شركة سيتروين مؤخرا السيارةو هي سيارة









مواصفات سيتروين citroën c4 2020





تأتي سيتروين citroën c4 2020 بمحرك رباعى الأسطوانات 1600 سي سي 155 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات جر امامى التى يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 9 ثوان حسب المعلومات الرسمية المقدمة من الوكيل.





كماليات سيتروين citroën c4 2020





سيتروين citroën c4 2020 تأتي بفوانيس شبورة أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED، وزر تشغيل وإيقاف المحرك (بصمة) ونظام مثبت للسرعة، وشاشة وسائط 7 انش تاتش ، ومكيف هواء أتوماتيكا وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا .







الأمان في سيتروين citroën c4 2020





جاءت سيتروين citroën c4 2020 بالعديد من وسائل الأمان، ومنها اير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية و بها ايضا فوانيس شبورة امامية و خلفية وزر start engine وأضواء ليد نهارية وشاشة 7 انش .





أسعار السيارة سيتروين citroën c4 2020



