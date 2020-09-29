ضبط نصف طن مكرونة منتهية الصلاحية بحملة في طوخ ..صور

شنت أجهزة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة على الأسواق والمحال التجارية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.













قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وبالتعاون مع مكتب إدارة الأغذية بالإدارة الصحية بمدينة طوخ قاموا بالمرور على أحد محالات البقالة وقد أسفرت حملة المرور عن ضبط نصف طن من المكرونة الفاسدة منتهية الصلاحية .





ووجه ووكيل وزارة الصحة بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة.





من ناحية اخرى واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية أعمالها لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ " الاعتلال الكلوى" وصرف العلاج ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".





وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ "صدى البلد" أن المبادرة يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي" وتستهدف فحص مليون و167 ألف و384 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.





وأضاف الطباخ أن المبادرة يشارك فيها 495 فرق طبية مدربة من القطاع الطبي ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب بالإضافة إلى القوافل العلاجية التى تستهدف جميع قرى ومناطق المحافظة.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، مضيفا أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.



