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محافظات

محافظ القليوبية يسلم كارت الفلاح الذكي لعدد من المزارعين بقرية سندنهور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بتوزيع كارت الفلاح الذكي على عدد من المزارعين التابعين للوحدة المحلية بسندنهور، وذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل خطة الكارت الذكي للفلاح.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وكل من إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد وزكية العشري رئيس القطاع بالبنك الزراعي المصري.

وأكد المحافظ أنه تم توزيع كارت الفلاح على 251 ألفا و300 حائز ائتمان، و8581 حائز إصلاح زراعى، بإجمالى 259 ألفا و881 حائزا على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه من المقرر تفعيل منظومة الكارت الموسم الشتوي المقبل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.

واستمع المحافظ من وكيل وزارة الزراعة إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات، وتحدد المساحات غير المنزرعة، سواء كانت متعدى عليها بالبناء، أو أرض بور أو أرض تم دخولها داخل الحيز العمراني، أو أرض تم إدراجها ضمن مشروعات النفع العام.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن الهدف من كارت الفلاح هو وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة على حصص الأسمدة المدعمة وربطها بمنظومة الصرف وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وتوفير الخدمات الإرشادية، وهى إحدى نتائج منظومة التحول الرقمى التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في كل المجالات.
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