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خبير دولي يحذر الغرب: النظام الأردوغاني يحارب للسيطرة على الغاز.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
حذّر أحمد ناجي قمحة، الخبير في الشأن الدولي، المجتمع الدولي، من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع يده على الغاز في أي مكان بالعالم.

وقال "قحمة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم، المذاع عبر شاشة اون، مساء الثلاثاء، إنه على دول الغرب أن تلتفت لكون النظام الأردوغاني يحارب من أجل السيطرة على الغاز.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، أن الإدارة الاردوغانية داعمة للفوضى ومنحازة للصراعات العسكرية وتستخدم التنظيمات الارهابية والتي تنقلها من بقعة لأخرى لتنفيذ أطماعها، وهو ما حدث في ارمينيا وأذريبيجان.

وأكد الخبير في الشأن الدولي، أن روسيا لن تسمح بأي تدخل تركي في هذه المنطقة، وبالفعل تحركت، مشيرا إلى أن تركيا تستغل علاقتها في حلف الناتو، والقواعد الأمريكية الموجودة فيها.

ونوه أحمد ناجي قمحة، إلى أن تركيا لاعب خاسر في هذا المزمار مستبعدة من التواجد في هذا المزمار حتى تحترم حقوق الشعوب وحدود الدول، لافتا إلى أن هذا النظام يخصم من رصيده دوليا بسبب سياسات أردوغان التي تحمل أطماع وتدخلات. 
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