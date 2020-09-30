خبير دولي يحذر الغرب: النظام الأردوغاني يحارب للسيطرة على الغاز.. فيديو

حذّر أحمد ناجي قمحة، الخبير في الشأن الدولي، المجتمع الدولي، من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع يده على الغاز في أي مكان بالعالم.





وقال " قحمة "، في مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم، المذاع عبر شاشة اون، مساء الثلاثاء، إنه على دول الغرب أن تلتفت لكون النظام الأردوغاني يحارب من أجل السيطرة على الغاز.





وأضاف أحمد ناجي قمحة، أن الإدارة الاردوغانية داعمة للفوضى ومنحازة للصراعات العسكرية وتستخدم التنظيمات الارهابية والتي تنقلها من بقعة لأخرى لتنفيذ أطماعها، وهو ما حدث في ارمينيا وأذريبيجان.





وأكد الخبير في الشأن الدولي، أن روسيا لن تسمح بأي تدخل تركي في هذه المنطقة، وبالفعل تحركت، مشيرا إلى أن تركيا تستغل علاقتها في حلف الناتو، والقواعد الأمريكية الموجودة فيها.



