أخبار التوك شو| فتح باب تراخيص البناء.. والدة سوسن بدر ممثلة مغمورة.. أمريكا تجهز صفعة لأردوغان

رد قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، تجاهل حل أزمة ليلي عبدالسلام صاحبة مشكلة عدم وجود مسكن.





وقال عوض، إن المحافظة تعمل على حل الأزمة بشكل عاجل، مضيفا أن محمد وزوجته لا يوجد اسميهما في الحصر.



