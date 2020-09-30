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توك شو

أخبار التوك شو| فتح باب تراخيص البناء.. والدة سوسن بدر ممثلة مغمورة.. أمريكا تجهز صفعة لأردوغان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مواجهة على الهواء.. محافظة القاهرة ترد على أزمة أسرة تنام في الشارع

رد قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، تجاهل حل أزمة ليلي عبدالسلام صاحبة مشكلة عدم وجود مسكن.

وقال عوض، إن المحافظة تعمل على حل الأزمة بشكل عاجل، مضيفا أن محمد وزوجته لا يوجد اسميهما في الحصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه طلبت من محمد وزوجته إثبات أنهم كانوا من قاطني المسكن، ولو ليهم أي استحقاق هيخدو شقة، وسيتم اعادة فحص أوراق سيدة المطرية لحل مشكلتها.


انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب أزمة أسرة تعيش في الشارع بعد هدم منزلها في حي المطرية.


شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا :"له أطماع في مكان".

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاعدتها العسكرية من تركيا إلى اليونان، مضيفا أن الرئيس التركي أردوغان ليس لديه صديق في العالم سواء قطر وأميرها.


قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر. 


علقت الفنانة نادية العراقية، على تعرضها للتنمر بسبب نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" هى وأبنائها من قبل الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعى قائلة: "نزلت صورة ليا مع أبنائى ونقلتها المواقع ثم شاهدت التعليقات على الصور حاجة أوفر".


أشاد الدكتور معتز طلبة أستاذ هندسة معمارية، بتعامل الدولة مع ملف العشوائيات، مضيفا أن الدولة نفذت عملية جراحية في العشوائيات لأنها بمثابة سرطان في المجتمع.


عرض الإعلامى تامر أمين، تقرير فيديو عن الراحل علاء ولى الدين، وذلك فى ذكرى وفاة النجم الراحل.


قالت الفنانة سوسن بدر، إن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بذلت مجهودًا كبيرًا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، معقبة: "وزيرة الصحة مرت بوقت عصيب وكانت قد المسؤولية وهي فخر للمرأة المصرية العاملة، كل حب وتقدير لها".
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