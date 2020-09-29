أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب بشقة لأسرة تنام في الشارع

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب أزمة أسرة تعيش في الشارع بعد هدم منزلها في حي المطرية.





وقال موسى ، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، "الناس هتفضل في الشارع يا جماعة ويا سيادة المحافظ اديهم شقة والأسرة دايخة في حي المطرية، حرام علينا وعليهم يفضل في الشارع كدا".





من جابنها قالت ليلي عبدالسلام صاحبة مشكلة عدم وجود مسكن، أنه :"تواصل معي مسؤول من محافظة القاهرة وذهبت لسكرتير المحافظة وقال لي أن اسمي غير موجود في الحصر".





وتابعت أنه :"تم هدم منزلي وأقمت خيمة امامه لعدم وجود مسكن بديل وبعد فترة اتشالت الخيمة، وذهبت لحي المطرية اكثر من مرة ولم يستجيبوا لي لحل أزمتي، ولدي اربع اطفال ولا يوجد مسكن لي".





وأكملت: فوجئت ان اسمي غير موجود في قوائم الحصر ويجب أن أتقدم بتظلم آخر.





فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه رجل الأعمال أشرف شيحة تقدم مساعدتك لحل الأزمة.



