بعد دعوة الرئيس.. وكيل النواب: جلسة مجلس النواب يوم الخميس «إجرائية فقط» طبقا للدستور

رد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بشأن حقيقة دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب للانعقاد.





وأكد وهدان ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها جلسة إجرائية واحدة فقط لا غير وطبقًا للدستور ومدتها ساعة على الأكثر، ولا يوجد شيء جديد على جدول أعمال المجلس جديدة.





وأكمل سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن مجلس النواب يتمتع بكامل اختصاصته حتى انتخاب مجلس جديد.





وأضاف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن دعوة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور بشكل عادي، وبعد ذلك سيتم رفع الجلسات لبعد إجراء الانتخابات، مستدركا "مفيش قلق جلسة إجرائية فقط لا غير طبقا للدستور المصري، وهناك من يثير البلبلة وعلينا الحذر".



