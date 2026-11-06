ياسر ثابت: الخوف من الجوائز الأدبية أن تنتج إبداعا مصنوعا وفق أذواق لجان التحكيم

قال الكاتب الصحفي ياسر ثابت إن تحفظاته على بعض الجوائز الأدبية لا تتعلق بانتشارها أو زيادة عددها، وإنما باحتمال أن تفرض أطرًا ومعايير محددة تؤثر على حرية المبدعين وتوجهاتهم الأدبية.

وأضاف ثابت، في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، ببرنامج "جدا"، أن بعض الجوائز قد تدفع الكتاب والمثقفين إلى صياغة أعمالهم بما يتناسب مع ذائقة لجان التحكيم أو توجهات القائمين على الجائزة، بدلا من التعبير عن رؤيتهم الإبداعية بحرية واستقلالية.

وأوضح أن هذه الإشكالية تظهر أحيانا في ميل بعض لجان التحكيم والجوائز إلى دور نشر بعينها، تتكرر أعمالها ضمن قوائم الفائزين، وهو أمر وصفه بأنه متعارف عليه في بعض الأوساط الثقافية العربية، بما قد يثير تساؤلات بشأن معايير الاختيار وتكافؤ الفرص بين المبدعين.

وحذر ثابت من أن يؤدي هذا المسار إلى ظهور ما يمكن وصفه بـ«الأدب المصطنع» أو «الإبداع المصنوع»، الذي يُكتب خصيصا لإرضاء جهة مانحة أو لجنة تحكيم بعينها، بدلا من أن يكون نتاجا طبيعيا لحرية الكاتب وتجربته الإبداعية.