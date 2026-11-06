قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علاء عوض: تعرضت للظلم والسجن رغم براءتي.. وفكرت في إنهاء حياتي

الفنان علاء عوض
الفنان علاء عوض
محمد كمال

كشف الفنان علاء عوض عن تفاصيل أزمة قاسية مر بها قبل نحو 25 عامًا، بعدما تعرض للسجن في واقعة وصفها بالظلم، مؤكدًا حصوله على البراءة من خلال القضاء، لكنه لم يتمكن من استعادة كامل حقوقه، حتى وصل الأمر إلى اختفاء بياناته من أجهزة الكمبيوتر وتحوله إلى «ساقط قيد».

الفنان علاء عوض يكشف تفاصيل سجنه

وقال علاء عوض، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إنه تعرض لمحاولة إيذاء من جانب أحد الأشخاص، موضحًا: «كانت هناك قصة لإيذائي وكانت مجاملة من أحد الأشخاص وعملت مشاكل لي، وفي الآخر أنا أخدت براءة».

وأضاف أن الشخص الذي تسبب في سجنه كان صاحب نفوذ ومكانة كبيرة، وأن الغرض من الواقعة، بحسب وصفه، كان توجيه ما سماه «قرصة ودن»، مشيرًا إلى أن القضاء أنصفه وحصل على البراءة.

وتابع أنه حاول استعادة حقه بعد خروجه من الأزمة، لكنه فوجئ بعدم وجود بيانات له على أجهزة الكمبيوتر، ليصبح «ساقط قيد»، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة له، قبل أن يتمكن من استخراج بطاقة رقم قومي، مع تغيير تاريخ ميلاده.

وأوضح أنه تقبل الأمر في النهاية، رغم شعوره الشديد بالظلم، قائلًا: «أنا شعرت بالظلم الشديد وكنت أفكر في الانتحار، ولجأت لربنا حتى يخرجني من هذه الأزمة، وبراءتي رجعت ولكن ما خدتش حقي، وأردت أن أقفل باب المشاكل وأشوف شغلي».

وأشار علاء عوض إلى أنه كان يكتب قصة حياته في كتاب يحمل اسم «قرصة ودن»، موضحًا أن الفنان لطفي لبيب تحدث معه بشأن تحويل القصة إلى كتاب، لكنه قرر عدم استكماله أو نشره، خوفًا من أن يتسبب في مشكلات كبيرة.

وقال: «كنت بكتب قصة حياتي واسمها قرصة ودن، وتحدث معي الفنان لطفي لبيب وقالي نعمله كتاب، ولو كنت عملت هذا الكتاب كان هيسبب مشاكل كثيرة، وأنا انظلمت من ناس وربنا بجانبي».

وأكد أنه أصبح حاليًا يقدم أعمالًا ناجحة ويتمتع بالثقة في نفسه، مشيرًا إلى أن ما تعرض له كان مقصودًا به، «شد ودنه»، لكنه تجاوز المرحلة وعاد إلى جمهوره وأعماله الفنية.

وعن الأشخاص الذين ساندوه خلال أزمته، قال إن عددًا من أصدقائه وقفوا إلى جانبه، من بينهم الفنان علاء ولي الدين، والفنان عبد الله محمود، والفنان وائل نور، مؤكدًا أن الأزمات تكشف الصديق الحقيقي من المزيف.

وأضاف أن كتاب «قرصة ودن» كان من المفترض أن يرى النور، لكنه لن يصدر بسبب ما قد يترتب على نشره من مشكلات كبيرة.

ووجه علاء عوض رسالة عتاب إلى كل صديق اختفى من حياته دون سبب، وكذلك إلى أي شخص من أفراد أسرته تخلى عنه دون مبرر، مؤكدًا في الوقت نفسه حبه للحياة ولكل من وقف بجانبه خلال محنته.

علاء عوض السجن والبراءة قرصة ودن واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

السفير المغربي بالقاهرة

السفير المغربي بالقاهرة: المسيرة الخضراء ملحمة وطنية تجسد وحدة شعب المغرب خلف قيادته

طلاب المدرسه

بالورود وممر شرفي.. مدرسة العوامية بالأقصر تودع مربية أجيال بلغت سن المعاش

البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟

غذاء شائع قد يقلل خطر الإصابة بالخرف.. لن تتوقعه

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد