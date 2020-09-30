ضبط 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة داخل ثلاجة بقليوب

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط كميات من الاسماك المجمدة واللحوم المستوردة منتهية الصلاحية تمهيدا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على جمهور المستهلكين داخل ثلاجة بقليوب تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط (4,51 طن "أسماك مجمدة- لحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعةبحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمنطقة قليوب.وكانت مباحث التموين التنسيق مع شرطة المسطحات بالقناطر الخيرسية، وتم ضبط 18,31 طن منتج نهائى "جبن مطبوخ، مخللات"، بدون مستندات مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، ومستلزمات وأدوات إنتاج 3,5 طن ملح خشن بدون مستندات مجهولة المصدر، و24,400 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مختلفة، و9 ماكينة تصنيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقمن نايحة اخرى شنت أجهزة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة على الاسواق والمحال التجارية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتمكنت الحملة من ضبط 4 طن مكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى.