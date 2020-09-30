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توك شو

مثلها الأعلى محمد صلاح.. والدة ميار شريف لاعبة التنس تتحدث عن طموحات ابنتها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:24 م
ميار شريف
ميار شريف
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البهي عمرو
قالت آمال ثابت والدة اللاعبة ميار شريف التى كانت تشارك فى بطولة رولان جاروس، إن الجميع كان يتابع مباراة منار أمس، موضحة أنها قامت بمتابعة نجلتها فى البيت عن طريق التلفزيون، مؤكدة " سعيدة بما تحقق فى مباراة نجلتها رغم الخسارة من المصنفة الثانية على العالم.

وأضافت والدة ميار شريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن نجلتها قامت بعمل مباراة قوية جدًا، و الجميع لم يتوقع هذا الاداء المميز.

ولفتت إلى أنها لم تتحدث مع نجلتها قبل المباراة، معلقة : " مش عارف اكلم بنتي عشان ملتزمة بالتمارين وخلال الفترة المقبلة ستحقق نتائج كثيرة مميزة لـ مصر".

ولفتت إلى أن نجلتها تضع محمد صلاح مثلها الأعلي، وسطرت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة النادي الأهلي اسمها بحروف من ذهب، بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس).

وودعت ميار شريف  بطولة رولان جاروس، اليوم، الثلاثاء، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة. 

تقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.

ورغم الوداع المشرف لـ ميار شريف، إلا أنها  أصبحت أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.

ويستعرض " صدى البلد" 10 معلومات عن البطلة المصرية ميار شريف:


1-  ميار شريف من مواليد محافظة القاهرة 5 مايو عام 1996.

2- بدأت ميار شريف لعب التنس في سن الخامسة، ولها أخت أكبر منها تدعى " رنا" تلعب التنس ايضا.

3- حصلت ميار شريف على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي من جامعة ببردين الأمريكية عام 2018، وكانت لاعبة في فريق التنس النسائي بالجامعة

4-  تحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.

5-  لقبت ميار شريف بـ " الفتاة الذهبية" بسبب إنجازتها الأسطورية في لعبة التنس.

6 -  تحلم ميار شريف بالتواجد ضمن قائمة أفضل لاعبة تنس في التنصيف العالمي.

7 -  تأهلت ميار شريف لأولمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية تصعد للأولمبياد في لعبة التنس، بعد حصولها على  ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

8  - تمتلك ميار في رصيدها 8 ألقاب فردية و6 ألقاب زوجي

9 - تتخذ ميار شريف أسطورة التنس البلجيكية كيم كلايسترز كت مثل أعلى لها.

10- النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي كان أحد أبرز المتابعين والداعمين لـ ميار شريف في بطولة رولان جاروس، حيث حرص على تشجيعها أكثر من مرة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال مشاركتها في البطولة.

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