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رياضة

الخطيب يدعم ميار شريف ويهنئها على المستوى المتميز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:13 م
الخطيب و ميار الشريف
الخطيب و ميار الشريف
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عبد الحكيم ابوعليم - محمد سمير
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على الاتصال هاتفيًّا بلاعبة الأهلي ميار شريف، نجمة التنس، بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة "رولان جاروس".

وقام رئيس النادي برفع الروح المعنوية للاعبة الأهلي والإشادة بمستواها وخسارتها بشرف.

وأكد تقديره لها وأن تكون فخورة بأدائها وطموحها بعد ما بذلته من جهد كبير، واستعداد قوي للبطولة، وظهورها بشكل متميز أمام بطلات العالم.

كان ذلك للتأكيد على دعم النادي لكل أبنائه في مختلف اللعبات الرياضية، وتقديم أفضل العناصر لتمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية.

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

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