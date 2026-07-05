عصام الشوالي: أسود الأطلس إلى ربع النهائي .. وإنجاز 2022 لم يكن مُصادفة

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بوصول المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن ما يحققه "أسود الأطلس" ليس وليد الصدفة.

ونشر الشوالي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "الأسود المغربية إلى ربع النهائي، وإنجاز 2022 لم يكن مصادفة.. مبروووك".

المغرب يحجز بطاقة التأهل بثلاثية رائعة

وكان قد نجح المنتخب المغربي في مواصلة عروضه المميزة خلال البطولة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقدّم أسود الأطلس أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، لينجحوا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى هذا الدور.

فرنسا تتجاوز باراجواي بهدف مبابي

وفي المواجهة الثانية، تمكن المنتخب الفرنسي من عبور عقبة باراجواي بعد مباراة شهدت منافسة قوية بين المنتخبين، قبل أن يحسمها المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم كيليان مبابي، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ربع النهائي، ويواصل حملة الدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.

قمة منتظرة بين المغرب وفرنسا

وبتأهل المنتخب الفرنسي، تأكدت إقامة مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب لمواصلة مشواره نحو المربع الذهبي.