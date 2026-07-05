سهام صالح: سأطلق على هذه الأيام «عيد الفراعنة المونديالي»

أعربت الإعلامية سهام صالح عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما يعيشه المصريون حاليًا يمثل مناسبة استثنائية تستحق الاحتفال.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج "ستاد العاصمة" المذاع عبر قناة ON E، إنها تطلق على هذه الأجواء اسم "عيد الفراعنة المونديالي"، في إشارة إلى الفرحة العارمة التي يعيشها الشارع المصري، معتبرة أن هذا الإنجاز التاريخي أصبح بمثابة عيد جديد يضاف إلى الأعياد التي يحتفل بها المصريون، لما يحمله من مشاعر الفخر والسعادة بعد الأداء المميز الذي قدّمه المنتخب في البطولة.